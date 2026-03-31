- MILANO, 31 MAR - "Da quel che si capisce, non c'è il minimo riferimento a ipotesi corruttive e ciò è di fondamentale importanza". Lo spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala in una nota in cui commenta gli sviluppi dell'inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. "Al momento non abbiamo sufficienti elementi conoscitivi se non quelli che stiamo apprendendo dai media", evidenzia Sala che però chiarisce anche "che la legge Stadi e le procedure di partenariato pubblico privato richiedono delle interlocuzioni preliminari con i club calcistici; queste interlocuzioni sono, dunque, fisiologiche".