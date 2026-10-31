(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 OTT - "Presente". Con questa parola, ripetuta 28 volte, i consiglieri regionali del Molise hanno risposto all'appello nominativo delle vittime del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, avvenuto a seguito della forte scossa di terremoto del 31 ottobre 2002. In quella tragedia persero la vita 27 bambini e la loro maestra. Oggi l'assemblea regionale ha celebrato la 'Giornata della memoria' istituita con legge regionale. (ANSA).