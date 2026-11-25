(ANSA) - SCORZÈ, 25 NOV - La San Benedetto di Scorzè (Venezia) ha azzerato i 120 licenziamenti annunciati lo scorso 10 novembre nell'ambito di una riorganizzazione aziendale. Lo apprende l'ANSA da fonti interne al tavolo di trattativa che si è concluso poco fa. L'intesa prevede l'estensione della base di esuberi su base volontaria e, comunque, la soppressione di alcune funzioni che renderà necessaria la riqualificazione di un certo numero di addetti. L'ipotesi di accordo, che sarà sottoposta ai lavoratori in assemblea il primo dicembre, comporta l'annullamento dello sciopero che era stato proclamato per la giornata di domani. (ANSA).