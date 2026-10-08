(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Samsung Electronics ha stimato per il terzo trimestre del 2026 un utile operativo record di 107,4 trilioni di won (circa 79,8 miliardi di dollari), in aumento del 782,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto indicato dalla società sudcoreana nelle sue previsioni preliminari sui risultati trimestrali, riportate da Yonhap. Il fatturato è stimato a 195 trilioni di won (circa 145 miliardi di dollari), in crescita del 126,6% su base annua. Se confermati con la pubblicazione dei risultati definitivi, i dati segnerebbero un nuovo record per la società. Secondo Yonhap, sarebbe inoltre la prima volta che una società sudcoreana supera la soglia dei 100 trilioni di won (circa 74,3 miliardi di dollari) di utile operativo in un singolo trimestre. La performance è attribuita soprattutto alla forte domanda globale di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che ha sostenuto i prezzi dei chip di memoria e accentuato la scarsità di semiconduttori. Samsung ha inoltre avviato la produzione di massa e le spedizioni dei chip HBM4 di sesta generazione, destinati ai sistemi di intelligenza artificiale. Il loro contributo agli utili è atteso soprattutto dal prossimo anno. Samsung pubblicherà i risultati definitivi del terzo trimestre nel corso di questo mese. (ANSA).