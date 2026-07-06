(ANSA) - TORINO, 06 LUG - "I lavori nel nodo ferroviario di Firenze? Beh, sono tre giorni di disagio per avere trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini - oggi a Ghislarengo (Vercelli) per l'avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese - a proposito dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze "Ogni cantiere, come questa Pedemontana - commenta - ovviamente comporta per i cittadini coinvolti qualche disagio. A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada cambia il mondo. Separare l'Alta Velocità dal trasporto merci, e dal trasporto regionale locale pendolare, significa fare interesse dei pendolari, e avere un'Alta velocità più efficiente. Qua si sta sostituendo un ponte con una gru che arriva dall'altra parte del mondo: conto che gli ingegneri e gli operai, che ringrazio perché lavoreranno anche con i 40 gradi, facciano il prima possibile". (ANSA).