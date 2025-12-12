(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha visitato nuovamente la centrale operativa Fs per verificare le ripercussioni durante la giornata dello sciopero di oggi. I dati del pomeriggio mostrano un miglioramento del trend già positivo della mattina: l'AV Roma-Milano non ha subito alcun disagio ed è stato garantito il 100% del servizio. Il resto dell'alta velocità ha confermato il 90% dell'offerta e anche i regionali hanno garantito l'80% del servizio, segno che i lavoratori hanno premiato l'impegno dell'Azienda e del governo che ha da poco rinnovato i contratti. L'unico danno causato da Landini è nei confronti degli italiani che, nonostante la scarsa adesione, sono stati messi in difficoltà. Lo fa sapere la Lega. (ANSA).