(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Tutti gli autovelox "approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente coerenti con i requisiti di omologazione, quelli approvati prima del 2017 potranno essere utilizzati solo se il relativo prototipo sarà adeguato ai nuovi requisiti tecnici". Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, circa la riorganizzazione degli autovelox effettuata dal Mit. Quindi "superiamo l'idea dell'autovelox usato solo per fare cassa e riaffermiamo che la sicurezza stradale vene prima di tutto", ha sottolineato il ministro. (ANSA).