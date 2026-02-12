(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Mentre il Mondo guarda a Milano Cortina 2026 con interesse e ammirazione, pensare di bloccare il traffico aereo è assurdo. Si tratta di un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici e paralimpici. Sapremo rispondere con forza, pretendendo il rispetto della legge e dell'Italia". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in risposta ai sindacati che confermano le agitazioni nel trasporto aereo per il 16 febbraio e per il 7 marzo. (ANSA).