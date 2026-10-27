(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Se Garavaglia è d'accordo, entrerà in segreteria. Lui si è esposto, al contrario di altri che hanno parlato per mesi e che poi alla fine non si sono esposti". Così Matteo Salvini nel libro di Bruno Vespa "Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein", in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori-Rai Libri. "Farò una segreteria territorialmente equilibrata con almeno un sindaco e almeno il rappresentante di una regione. Poi, come sempre avvenuto nella storia della Lega, chi ha preso un voto in più decide, sempre ascoltando tutti gli altri". (ANSA).