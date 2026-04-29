(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Le tensioni in aree strategica per l'energia sta creando evidentemente instabilità nei mercati, il 50% del carburate per aerei destinato agli aeroporti italiani transita per Hormuz" ma "le riserve disponibili in Italia garantiscono l'operatività almeno a tutto il mese di maggio e la nostra posizione risulta più solida rispetto alla gran parte degli stati europei". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera. "Non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio la sicurezza dei voli o la continuità del sistema", ha detto, il "Paese regge" perché c'è un lavoro "coordinato". (ANSA).