(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Per me dobbiamo scendere sotto 1,90 euro al litro, non solo sotto i due euro, ovviamente per i diesel, quindi almeno 20 25 centesimi al litro": lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini prima dell'incontro a Milano con le compagnie petrolifere. "C'è un consiglio dei ministri questa sera e diciamo che le proposte che stiamo avanzando come Lega da giorni sono un tetto al prezzo, un intervento sulle accise e anche una discussione a Bruxelles su altre forme di tasse, come gli ETS che in questo momento non hanno senso, e il Green Deal che in questo momento è veramente un suicidio" le parole del ministro. (ANSA).