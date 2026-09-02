(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Non so se Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io ma non voglio mancare d'intelligenza rispetto alla libertà di scelta degli italiani che non hanno mai votato né penso voteranno per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi. Non parlo di Tajani ma mi sembra che ci sia un'ansia anti russa che mi preoccupa". Lo dice Matteo Salvini a margine di un'iniziativa a Roma. "La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia metter fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca", precisa. (ANSA).