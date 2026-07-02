(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dal palco del tradizionale ricevimento a Villa Taverna, la residenza dall'ambasciatore degli Usa, per la festa dell'Indipendenza americana. "La vostra presenza testimonia che libertà e democrazia non sono beni negoziabili - ha aggiunto -. Nella costituzione americana i diritti alla vita, alla libertà, alla felicità sono intangibili". (ANSA).