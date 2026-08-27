(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Metto in discussione me stesso dal momento in cui mi alzo la mattina. Ogni giorno cerco di dare il meglio e ogni giorno commetto degli errori, perchè chiunque fa nella vita sbaglia. La Lega ha 4 governatori e governa 14 regioni. La dimensione nazionale della Lega non si può mettere in discussione. L'Italia vince quando è unita dalla mia Milano a Ceglie. Io sono in ottimi rapporti con tutti, adoro quelli che lavorano tanto e non perdono tempo in beghe e polemiche. Il Congresso lo abbiamo fatto lo scorso anno. Il mio obiettivo è vincere le elezioni del prossimo anno. Fino al prossimo anno il mio unico obiettivo è fare ancora più grande l'Italia e la Lega". Lo afferma il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco de La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. (ANSA).