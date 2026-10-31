(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Se io devo pagare più soldi per avere la targa personalizzata, non li pago. Però questo è un parere mio". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo un saluto a un gazebo organizzato dal suo partito a Ponte Milvio, a Roma, rispondendo a chi gli domandava se intende approfittare della novità introdotta con la manovra. "Diciamo - ha continuato con una battuta - che quando il Milan tornerà competitivo, magari ci ci penserò. Però per il momento mi tengo la targa normale". (ANSA).