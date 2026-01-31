(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Nel decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima io sto insistendo per inserire proprio l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, come è già per norma, ma anche di tutte le altre case occupate abusivamente". Lo afferma il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, alla conferenza organizzativa di Confedilizia, in corso a Napoli che aggiunge: "il diritto alla proprietà privata e il diritto alla casa non può essere limitato alla prima casa", l'occupazione "è un reato, punto". "Il tema non è la guerra tra affitto breve o affitto lungo. Se rendiamo certo il rientro in possesso di un immobile per cui c'è un'occupazione abusiva e per cui non c'è più il pagamento di quanto previsto, vedrai che convivono sia gli affitti brevi che gli affitti lunghi", aggiunge Salvini. Per il ministro è questo il il tema di chi "ha paura di affittare a medio lungo termine". (ANSA).