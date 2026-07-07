(ANSA) - BELGRADO, 07 LUG - "Non sono in grado di fare pronostici, ma" al vertice Nato di Istanbul "ci sono partite di tale rilievo a livello geopolitico e internazionale che conto non ci sia nessuno spazio per polemiche o litigi. Sicuramente non da parte italiana": lo ha detto all'ANSA il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Belgrado, a proposito di un possibile chiarimento fra il presidente americano Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del summit, dopo gli scambi polemici degli ultimi giorni. (ANSA).