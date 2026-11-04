(ANSA) - ORTONA, 04 NOV - "Sarò felice, se lo vorranno e quando vorranno, di re-incontrarli perché mi sono sempre avvicinato in punta di piedi. Ringrazio questa mamma e questo papà perché hanno dato esempio di come non si molla anche a fronte di palesi ingiustizie. Continua a ritenere che siano stati, non solo loro due, ma soprattutto i bimbi, vittime di una prepotenza di Stato senza misura e senza senso". Lo afferma Matteo Salvini a proposito della 'famiglia nel bosco' a margine di un incontro elettorale a Ortona. "Verificare e ricalibrare l'intervento degli assistenti sociali e dei tribunali dei minori per le troppo frequenti sottrazioni di minori senza casi di abuso o di violenza, è qualcosa su cui come Lega - conclude - continueremo a lavorare, al di là di questa vicenda che spero sia positivamente conclusa, anche se dopo troppi mesi". (ANSA).