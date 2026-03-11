(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Mit sta lavorando ad "un provvedimento" antievasione Rc auto. Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera. "Il provvedimento, che deve essere una norma di legge e non può essere un decreto, sarà adottato di concerto con il Mimit, sentiti Ivass e il Garante per la protezione dei dati personale, e l'obiettivo è approvarlo entro la prossima estate", ha spiegato il ministro, facendo presente che "lo scorso anno su 1,5 milioni di veicoli controllati, la polizia stradale ha accertato circa 30mila violazioni dell'obbligo di assicurazione rc auto". (ANSA).