(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini "invierà a breve" le lettere di convocazione alle compagnie petrolifere per incontrarle mercoledì prossimo a Milano. Così una nota del Mit. "Questa mattina Salvini si è confrontato a lungo con i tecnici del ministero e del settore e ha posto l'accento sulla speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori, derivante da aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio", spiega il ministero. (ANSA).