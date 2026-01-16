(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Il commissario è uno ed è Ciucci. Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. L'ho nominato io per accelerare e rispondere alle richieste della Corte dei Conti e per fare coordinamento con tutti gli organi coinvolti". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano, rispondendo a una domanda sul possibile conflitto d'interesse nella nomina di Pietro Ciucci a commissario per il Ponte sullo Stretto. "Quello che è l'amministratore di una società pubblica e diventa anche commissario pubblico per fare il Ponte sullo Stretto di Messina che è un'opera pubblica, pagata interamente dal denaro pubblico e gestita dal pubblico, quindi i privati proprio non c'entrano nulla col ponte con lo Stretto e con niente". (ANSA).