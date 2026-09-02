(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo quindici giorni anche no. Si vota in un giorno, chi vince vince e governa per cinque anni chi perde perde. Non sento la necessità di ballottaggi". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a margine della visita al comando di Stazione dei Carabinieri di Roma-Alessandrina nel quartiere Torre Maura della capitale. E alla domanda se chiederà alla maggioranza di non votare l'emendamento Pera per introdurre il ballottaggio il leader della Lega risponde: "sì". A chi invece chiede se veda o no rischi di nuove spaccature nell'iter di approvazione della nuova legge elettorale il leader della Lega precisa: "No. E la legge elettorale occupa pochissimo tempo delle mie giornate". (ANSA).