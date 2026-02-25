(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, per evitare che i grandi mangino i piccoli, abbiamo lavorato a un bando tipo per le concessioni balneari, che dovrà essere bollinato domani e adottato entro fine marzo. Prevede la suddivisione in lotti delle concessioni e la partecipazione delle microimprese, perché le spiagge non finiscano in mano ai grandi gruppi e agli stranieri. In questo bando si parla anche di indennizzo per gli investimenti non ammortizzati. Questo non significa ledere la concorrenza, come dice la Commissione Ue, ma garantire continuità alle imprese e a dare regole certe al settore". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera. (ANSA).