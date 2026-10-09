(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Salgono a sei i casi della 'banda della minicar nera'. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo, di essere stato avvicinato nella tarda serata del 4 ottobre, mentre percorreva a piedi viale dei Quattro Venti, da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo in plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi. (ANSA).