(ANSA) - MADRID, 06 AGO - Salle a 82 il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, dopo il recupero in mare di altri due cadaveri da parte dei sub del gruppo Geas della Guardia Civil al largo della scogliera frontaliera del Tarajal, di confine con il Marocco. Sono state oltre 72mila le persone che via mare e via terra sono entrate nell'exclave spagnola in Nord Africa il 30 e 31 luglio scorsi, delle quali almeno 70mila hanno fatto ritorno in territorio marocchino, secondo il bilancio del ministero dell'Interno. L'Istituto di medicina legale di Ceuta ha realizzato 79 autopsie sui corpi dei migranti riuscendo a identificare due persone attraverso le impronte digitali, poiché erano registrate in Spagna, informa in una nota, citata dall'Efe. I medici legali hanno raccolto il Dna delle vittime per incrociarlo con quello dei familiari che hanno denunciato la scomparsa di propri congiunti per poter arrivare all'identificazione dei morti. (ANSA).