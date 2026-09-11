(ANSA) - ROMA, 11 SET - Salgono senza sosta i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi - venerdì 11 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,086 euro al litro per la benzina e 2,193 euro al litro per il gasolio. Ieri i prezzi erano pari a 2,077 euro per la benzina e 2,184 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,176 euro al litro per la benzina e 2,268 euro al litro per il gasolio. (ANSA).