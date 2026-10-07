(ANSA) - PRYLUKY, 07 OTT - Continua a salire il bilancio dei morti in Ucraina a causa degli attacchi russi: finora si contano almeno 24 morti, 18 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Pryluky, nel nord del Paese. Ad aggiornare il bollettino è stato in serata il presidente Volodymyr Zelensky che ha parlato di 18 morti solamente a Pryluky, tra cui quattro bambini. "I russi sanno benissimo di colpire città comuni e la vita quotidiana", ha deplorato il leader ucraino. Almeno 55 persone sono rimaste ferite, inclusi sette bambini, hanno poi riferito i soccorsi. Le altre sei vittime si registrano a Oleksandrija, a Kremenčuk, città situate nella parte centrale del Paese e nella capitale Kiev. (ANSA).