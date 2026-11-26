(ANSA) - MILANO, 26 NOV - A Milano ha scatenato polemiche politiche l'Albero del dono che sarà acceso il 4 dicembre in piazza Duomo. Fratelli d'Italia ha accusato il Comune di avere tolto la parola Natale. "Io rispondo che è una polemica meschina e anche un po' ignorante - ha replicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione della mostra 'Nel segno di Leonardo' alle Gallerie d'Italia -, perché nel 2020 si chiamava Albero del dono, allora nel 2020 andava bene e adesso no, è cambiato il mondo?". (ANSA).