(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Soprattutto in piazza Duomo c'era una quantità di protestanti violentissimi e uno sparuto gruppo di poliziotti. Io non ce l'ho con il questore, e ci mancherebbe altro, con il quale lavoro ogni santo giorno ma l'impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano alla questura non fossero adeguate io ce l'ho": così dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Rtl 102.5 parlando degli scontri di ieri a Milano che hanno causato danni "molto ingenti". Sala ha parlato di una "preoccupazione altissima" per "spazi di protesta che non sono decifrabili" che si vedono in tante città del mondo. "Noi dovremo essere ancora più pronti. Io sono solo molto preoccupato che queste saranno le prime cose che vedremo ma ce ne saranno situazioni del genere ancora e ancora": il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in questi termini a RTL 102.5 degli scontri di ieri in città. "Ho l'impressione che il nostro questore non sia stato dotato di un numero sufficiente di agenti". "Solidarietà totale alle forze dell'ordine" ha assicurato. "Questo è un fenomeno esplosivo - ha aggiunto -. Sono 10 anni che sono sindaco e non ho mai avuto questa sensazione di non controllo della piazza" (ANSA).