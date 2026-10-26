(ANSA) - MILANO, 26 OTT - A Milano "la manifestazione di sabato 24 ottobre, ha visto una partecipazione significativa e si è svolta in forma pacifica. È importante riconoscere che, accanto ai disordini e agli atti criminali, esiste una protesta che esprime preoccupazioni e difficoltà reali". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando in Consiglio comunale, dopo gli scontri che hanno interessato la città lo scorso fine settimana del 17 e 18 ottobre. "Un disagio economico e sociale che non può essere ignorato, né liquidato come un problema di ordine pubblico - ha aggiunto - . Il Governo può naturalmente rivendicare le proprie scelte, ma non può chiedere alle amministrazioni locali di rinunciare a rappresentare le condizioni concrete delle città e delle persone che le abitano. Il compito di un sindaco è anche quello di dare voce a queste realtà, comprese quelle che non trovano adeguato ascolto nelle decisioni nazionali". Per questo, ha ricordato Sala, i sindaci di alcune delle principali città italiane hanno chiesto di essere ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "per rappresentarle le difficoltà che vivono quotidianamente nei rispettivi territori e confrontarsi sulle risposte necessarie - ha concluso -. Attendiamo di sapere quale seguito verrà dato a questa richiesta". (ANSA).