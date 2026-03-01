(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E' la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l'ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso". Lo dice Sal da Vinci alla conferenza stampa dopo la vittoria al festival di Sanremo 2026. Anche per Sal da Vinci la domanda di rito dopo la vittoria a Sanremo. Andrà all'Eurovision? "E' una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l'ho detto dall'inizio". (ANSA).