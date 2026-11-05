(ANSA) - ROMA, 05 NOV - È in programma per sabato pomeriggio l'avvio del tavolo di programma del campo progressista, con i capigruppo e delegati dei partiti. È quanto si apprende da fonti parlamentari. La riunione sarà intorno alle 14 in videoconferenza. Alla call parteciperanno i capigruppo alla Camera e al Senato. Per il M5s Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini, per Avs Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, per Iv Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, per il Pd Chiara Braga e Francesco Boccia. Le forze che non hanno gruppi parlamentari manderanno i loro leader o rappresentanti: il segretario Riccardo Magi per Più Europa, i fondatori del partito per Più Uno, Ernesto Ruffini e Franco Gabrielli, il responsabile del programma per Progetto Civico e Marco Mistretta e Gerardo Labellarte per il Psi. (ANSA).