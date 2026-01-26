(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - "L'Europa sta ora costruendo la propria industria della difesa, ed è vitale. Ma al momento non può fornire neanche lontanamente tutto ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi oggi e per dissuadere domani". Il sostegno militare Usa è indispensabile: "Senza questo flusso di armamenti dagli Stati Uniti, non possiamo tenere l'Ucraina in grado di combattere. Letteralmente". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in audizione alla commissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo. (ANSA).