(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - "Ho parlato con Donald Tusk delle gravi violazioni dello spazio aereo polacco avvenute durante la notte. In risposta, sono stati mobilitati jet della Nato. Siamo solidali con la Polonia e continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa. Questo incidente è chiaramente pericoloso: una conseguenza della guerra in corso della Russia contro l'Ucraina. Condanno gli attacchi della Russia così come la sua guerra in corso. Continuiamo a rimanere uniti come alleati e continueremo a sostenere l'Ucraina". Lo afferma il segretario generale della Nato Mark Rutte. (ANSA).