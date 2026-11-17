(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "Molte persone stanno lavorando duramente per portare la pace in Ucraina. Ma nel frattempo dobbiamo assicurarci che abbia ciò di cui ha bisogno per superare l'inverno e per essere il più forte possibile nei negoziati di pace". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte, arrivando alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. Il sostegno militare deve proseguire "al ritmo più alto possibile", ha aggiunto, dicendosi "relativamente ottimista" su "buoni annunci" nel pomeriggio. (ANSA).