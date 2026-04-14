(ANSA) - ROMA, 14 APR - Nel corso del 2025 l'Antitrust "ha concluso 21 procedimenti istruttori in materia di concorrenza e sono state comminate sanzioni per un miliardo e quattrocento milioni di euro". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli nella Relazione annuale. "Tre istruttorie di rilievo - ha specificato - sono state dirette a salvaguardare il corretto funzionamento dei mercati digitali": sanzione di oltre 936 milioni di euro alle principali compagnie petrolifere per coordinamento collusivo sul valore della "componente bio" del prezzo dei carburanti per autotrazione; sanzione di circa 100 milioni di euro ad Apple per l'App tracking transparency; misure cautelari per ripristinare l'accesso a Whatsapp da parte delle imprese che competono con Meta nei servizi di chatbot di intelligenza artificiale.