(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "La sezione di San Pietroburgo del Comitato investigativo russo sta indagando su due casi che coinvolgono due ragazze minorenni che, dopo aver utilizzato un bot di incontri, sono state indotte con l'inganno a compiere attività illecite". A riferirlo, citata dalla Tass, la portavoce Svetlana Petrenko facendo riferimento ad un bot presente su Telegram. Lo scorso settembre, sempre secondo Mosca, una delle ragazze ha appiccato un incendio in una pompa di benzina mentre l'altra ha cosparso di liquido infiammabile alcuni veicoli della polizia appiccando un rogo a sua volta. Entrambe le giovani sarebbero ora ai domiciliari. (ANSA).