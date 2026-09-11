(ANSA) - MOSCA, 11 SET - Il centro logistico e di smistamento della società di vendite online Ozon di Saratov, nel Sud della Russia sono stati attaccati. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'azienda, precisando che non ci sono state vittime. "Abbiamo evacuato rapidamente i lavoratori; secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. È scoppiato un incendio e i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", si legge nella dichiarazione, citata dalle agenzie russe. L'azienda ha riferito che il centro logistico ha sospeso l'accettazione di consegne e la consegna di merci nella regione. I prodotti stoccati nel magazzino saranno rimossi dal mercato e alcuni ordini saranno annullati o trasferiti da altri magazzini. (ANSA).