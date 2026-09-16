(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il treno passeggeri 'Kiev-Mykolaiv' è stato attaccato e colpito dai russi: come riporta Ukrinform, lo hanno riferito su Telegram le Ferrovie ucraine. "Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio di Ukrzaliznytsia (le Ferrovie, ndr) - si legge - il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati", si legge nel messaggio. I trasferimenti in autobus per i passeggeri sono stati organizzati in collaborazione con l'Amministrazione militare regionale di Mykolaiv. (ANSA).