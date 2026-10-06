(ANSA) - REYKJAVIK, 06 OTT - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni, dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. "Spetta alla Russia fornire maggiori informazioni su quanto accaduto", ha affermato Rubio a margine di una visita in Islanda, sottolineando che qualsiasi caso di infezione in laboratorio desta particolare preoccupazione alla luce della pandemia di Covid. (ANSA).