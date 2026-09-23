(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Gli Stati Uniti hanno invitato Valdimir Putin al G20 che si terrà in Miami a dicembre. Lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio. "Per risolvere i problemi è necessario incontrare le persone con cui si è in disaccordo o con cui potrebbero esserci delle divergenze. Per questo abbiamo invitato il presidente Putin al G20. Riteniamo che sia un'opportunità per lui di confrontarsi non solo con il presidente, ma anche con altri leader mondiali. Ci auguriamo che accetti l'invito", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. (ANSA).