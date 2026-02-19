(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Roma Capitale si candida ad ospitare l'Autorità delle Dogane dell'Unione europea (Euca), in un palazzo anni 50 dell'Eur, in viale della Civiltà Romana 7. La candidatura è stata presentata oggi alla Nuvola di Fuksas, alla presenza del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Roberto Alesse e del comandante della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro. "Il Governo italiano attribuisce la massima importanza al successo dell'istituzione dell'Autorità europea delle Dogane", e l'Italia "apporta una consolidata competenza ed esperienza pratica nel settore doganale, che può essere messa al servizio dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla presentazione alla Nuvola di Fuksas della candidatura di Roma Capitale a sede dell'Autorita europea delle Dogane, l'Euca. La nuova agenzia della Ue rappresenta per Giorgetti "un investimento strategico per la sicurezza economica, la protezione delle frontiere e la competitività dell'Europa". Per questo "la candidatura della nostra Capitale riflette la nostra ambizione di fornire un contributo affidabile e duraturo al successo operativo dell'Autorità". "Attraverso l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza - ha spiegato il ministro -, l'Italia ha sviluppato un know-how avanzato nella lotta al traffico illecito, alla contraffazione e nella garanzia della sicurezza dei flussi di merci attraverso le frontiere". "Inoltre - ha detto ancora il ministro - l'Agenzia delle Dogane svolge un ruolo di primo piano a livello Ue nella digitalizzazione, nell'analisi dei rischi, nella semplificazione delle procedure e nella cooperazione con gli Stati membri dell'Ue. L'Italia considera l'Euca non semplicemente una nuova Agenzia, ma una risorsa europea che deve essere posta nelle migliori condizioni possibili per avere successo". (ANSA).