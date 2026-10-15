(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - L'Italia, a quanto apprende l'ANSA, lavora alla creazione di una piattaforma comune con gli Amici della Coesione con la quale affrontare le fasi decisive del negoziato sul bilancio pluriennale Ue. La piattaforma contiene punti considerati imprescindibili per un accordo. Tra questi il no a nuovi tagli al bilancio, il sostegno alla Pac e alla Coesione non solo nei finanziamenti ma anche nelle regole di applicazione, il no ai rebates, l'inserimento di risorse proprie che siano equilibrate. Il negoziato, si apprende ancora, ha fatto emergere un dato: le nuove risorse proprie hanno impatto economico diverso a seconda dei Paesi membri. (ANSA).