(ANSA) - ROMA, 13 LUG - All'alba di stamane è stato disoccupato ad opera della Questura il centro sociale anarchico Bencivenga, che, nella notte tra sabato e domenica, era stato nuovamente violato dopo lo sgombero già attuato il 15 giugno scorso. Nel corso delle ore, lo stabile è stato monitorato dalle forze di polizia, che hanno mappato i flussi in entrata ed in uscita, anche in concomitanza con gli eventi che, dopo l'occupazione, gli stessi anarchici hanno pubblicizzato in rete, eventi conviviali e presentazioni di libri. L'ingresso ha richiesto la rimozione forzata di catene e lucchetti che gli occupanti avevano opposto dopo l'occupazione di sabato notte per impedire o ostacolare l'accesso delle forze di polizia. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere uno sbarramento posto a tutela degli accessi all'interno della struttura. E' stato anche messo in atto un monitoraggio aereo garantito dai droni in dotazione alla Questura di Roma. Tutti gli occupanti intercettati all'interno dello stabile, i quali sono usciti spontaneamente dopo una mediazione condotta dalla dipendente Digos, una sessantina, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento ed identificazione. Nel corso delle attività di sgombero è stato intercettato un ulteriore gruppo di esponenti del circuito anarchico capitolino nei pressi dello stabile, lungo via Nomentana. Tra gli identificati, una ragazza è stata trovata in possesso di un tirapugni, mentre a carico di un altro soggetto è stata riscontrata la pendenza di un rintraccio per adempimenti di polizia giudiziaria. Entrambi sono stati, anche in questo caso, accompagnati presso gli uffici della Questura. Per la donna scatterà la denuncia per possesso e porto di oggetti atti ad offendere. Lo stabile, una volta liberato, è stato bonificato anche con l'impiego di unità cinofile antisabotaggio ed anti esplosivo ed è stato riconsegnato al Municipio per la successiva destinazione d'uso prevista. "In meno di 48 ore il Bencivenga, l'immobile di Montesacro abusivamente rioccupato sabato scorso, è stato nuovamente sgomberato e la legalità è stata ristabilita. Questo grazie ancora una volta al tempestivo e determinato intervento della Polizia di Stato. Al prefetto, al questore e alle Forze dell'ordine va il mio più sincero ringraziamento. A chi pensa di poter trasformare l'illegalità in un metodo di azione politica diciamo con i fatti che lo Stato non arretra, non si lascia intimidire e farà rispettare la legge ogni volta che sarà necessario", commenta il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (ANSA).