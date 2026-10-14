(ANSA) - ROMA, 14 OTT - I Rolling Stone annunciano Foreign Tongues, Loose Lips la deluxe edition dell'album Foreign Tongues (il quattordicesimo album in studio dei Rolling Stones, uscito il 10 luglio scorso), in uscita il 27 novembre per Polydor/Universal Music. La nuova raccolta include cinque nuove registrazioni realizzate durante il periodo creativo che ruota attorno a Foreign Tongues: Where There's A Will', Who You Callin' Crazy, con la partecipazione del sassofonista jazz Courtney Pine, Human Tide, Bad Luck Hideaway, un duetto vocale di Mick Jagger e Keith Richards con Charlie Watts alla batteria, e She Still Comes Around. Nel loro insieme, i cinque brani catturano l'energia creativa delle sessioni di Foreign Tongues, mettendo in luce l'intesa artistica che da sempre caratterizza gli Stones e la loro voglia di creare nuova musica, pur attingendo a quel sound inconfondibile che definisce la band da oltre sei decenni. Bad Luck Hideaway, già pubblicato come bonus track nell'edizione di Foreign Tongues su iTunes, è stato recentemente reso disponibile su un numero più ampio di piattaforme digitali come lato B del nuovo singolo Mr. Charm'. Who You Callin' Crazy sarà disponibile in formato digitale dal 20 ottobre, offrendo ai fan un primo assaggio del materiale inedito tratto da Foreign Tongues, Loose Lips. (ANSA).