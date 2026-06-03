(ANSA) - PARIGI, 03 GIU - ''Non so quanto il dolore che ho adesso, che è un dolore abbastanza forte, mi terrà fermo. Spero il meno possibile. Spero di essermi fermato in tempo, spero non sia niente di grave. Spero di non fermarmi troppo anche perché sentivo il ritmo, sentivo belle sensazioni in campo, speriamo di vederci a Wimbledon": non riesce a trattenere le lacrime Matteo Berrettini dopo il ritiro dal Roland-Garros per l'ennesimo infortunio. ''Cerco di tornare a casa con il sorriso. E' difficile, ma questa è la mentalità che voglio avere - ha detto ancora l'azzurro dopo il match con Arnaldi - Ho ricevuto un sacco di messaggi bellissimi. Tante persone che mi vogliono bene, che mi scrivono, anche quando le cose vanno meno bene. Tanti ragazzi che sono qui con me, ora, mio fratello...Anche per loro volevo finire la partita. Magari perdere, ma poter poi uscire con loro prendere una birra e dire: 'c'ho provato. Sono state due settimane bellissime, ora si fanno le valigie, si fanno gli accertamenti, e si va avanti", ha concluso Berrettini. (ANSA).