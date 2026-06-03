(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Sono state due partite diverse, all'inizio c'era molto vento ed era difficile giocare. Mi sono detto lotta, avevo la sensazione che era la chance della mia vita e ce l'ho fatta. Ora manca un pezzettino". Flavio Cobolli è al settimo cielo dopo essersi qualificato per la prima volta ad una semifinale Slam, al Roland Garros. "Ora Berrettini o Arnaldi in semifinale? Ora vado a cena con i miei amici e poi - dice l'azzurro - vado a dormire. So che ci sarà un Matteo in semifinale con me, in bocca al lupo ad entrambi. Spero si godranno la partita. E' la migliore settimana della mia vita, dovrò lottare ancora". (ANSA).