(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Con le infradito e senza passaporti, con abiti procurati dall'agenzia di viaggio e senza denaro. Così è rientrata questa mattina a casa una coppia della provincia di Pordenone che era in vacanza nel resort "Bravo Viva Dominicus Beach" di Bayahibe, a Santo Domingo, dove è divampato un rogo in cui è morta una donna italiana. La coppia, giovani sposi, è giunta dopo uno scalo a Madrid benché privi dei passaporti, custoditi in una cassaforte alla quale non è stato possibile accedere, né scarpe. La coppia, che preferisce mantenere l'anonimato, è ancora scossa ma ha autorizzato la Abaco Viaggi di Codroipo (Udine) che aveva organizzato la vacanza, a rilasciare dichiarazioni. Gli sposi hanno avuto parole di ringraziamento sia per l'agenzia stessa, che ha provveduto a tutte le loro esigenze con un agente che li ha raggiunti quando erano ancora in spiaggia, disorientati e scossi e con la batteria dei cellulari poco carichi, sabato mattina, quando si sono resi conto che l'incendio era disastroso e che avevano perso tutti i loro beni. E' stato lui a metterli in contatto con l'ambasciata italiana dove sono stati "molto professionali e molto bravi e disponibili". Sistemati inizialmente in un altro resort, gli sposi sono partiti dopo che l'ambasciata ha procurato loro un foglio di via e altri documenti che ne hanno consentito la partenza dall'isola caraibica. Anche a Madrid, spiega Vanessa Padovani, socia del gruppo Abaco viaggi e direttore divisione agenzie, "le istituzioni sono state molto pronte e preparate: un funzionario dell'ambasciata è andato a prendere la coppia sotto l'aereo, l'ha assistita nelle pratiche doganali e li accompagnati all'aereo". I giovani sposi erano giunti ai Caraibi dopo un viaggio di un paio di settimane negli Stati Uniti per concludere al mare la vacanza, in relax. "In casi del genere - conclude Vanessa Padovani - chi si è organizzato il viaggio da solo e dunque non ha appoggi in loco può trovarsi in una situazione difficile". Ora l'agenzia contatterà i legali assicurativi per il risarcimento dei beni perduti nell'incendio. (ANSA).