(ANSA) - LIVORNO, 18 GIU - Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno, in via dell'Ecologia, all'interno di un'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti: in corso le operazioni di spegnimento. Si è formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città. E' il sindaco Luca Salvetti su Fb a dare la notizia. Emessa un'ordinanza che sospende le attività didattiche ed educative tranne che nelle scuole superiori "limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di maturità" e nelle scuole medie "in cui sono programmati gli esami". Si raccomanda poi di tenere chiuse le finestre e di "limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità". La Protezione civile comunale, si spiega ancora, sta seguendo la situazione ed ha aperto il Coc monitorando l'evoluzione dell'evento. E' attiva Arpat per le valutazioni ambientali ed accertamenti". (ANSA).