(ANSA) - CARACAS, 25 GEN - La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha difeso la necessità di un dialogo interno per risolvere le crisi del Paese, respingendo categoricamente qualsiasi ingerenza straniera. Durante un incontro con i lavoratori petroliferi a Puerto La Cruz, Rodríguez ha dichiarato: "Basta con gli ordini di Washington sui politici in Venezuela, sia la politica venezuelana a risolvere le nostre divergenze". La leader ha sottolineato l'importanza di aprire spazi alla "divergenza democratica", purché basata sul rispetto, isolando invece chi cerca il male della nazione. La presa di posizione segue la proposta lanciata venerdì scorso per un "vero dialogo" che includa tutte le forze politiche, sia alleate che di opposizione. Il compito di guidare questo processo è stato affidato al fratello Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, con l'obiettivo di ottenere risultati concreti e liberi da direttive provenienti da Washington, Bogotà o Madrid. (ANSA).